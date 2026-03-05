Plenković upozorio na crni scenarij: 'To bi sve moglo rezultirati naglim rastom cijena'

Vlada danas u 11 sati održava svoju 151. sjednicu. Na dnevnom redu je 17 točaka, a među kojima i odluka o organiziranom povratku hrvatskih državljana s područja Bliskog istoka. Uvodno se obratio premijer Andrej Plenković.

U kontekstu novog geopolitičkog sukoba na Bliskom istoku, Plenković je komentirao da Vlada pomno prati razvoj ove situacije uz naglasak na potrebu zaštite civilnog stanovništva, osiguranja regionalne stabilnosti i povratak diplomatskim pregovorima kao i sprječavanje daljnje eskalacije sukoba.

"Dugotrajan sukob na Bliskom istoku može imati dugotrajne sigurnosne posljedice uključujući mogućnost i novih eventualnih izbjegličkih valova te ekonomske implikacije na globalno tržište energenata. U slučaju dugotrajnijeg zatvaranja Hormuškog tjesnaca to bi sve moglo rezultirati i naglim rastom cijena nafta i plina kao i na nove inflatorne pritiske. Vlada će znati odgovoriti na mogući rast cijena energenata te će donijeti akte kojima će ograničiti cijene energenata ako će to biti potrebno", rekao je.

Evakuacija Hrvata iz Bliskog istoka

Zbog ratne operacija došlo je do zatvaranja zračnog prometa. Uz stroga sigurnosna ograničenja, Plenković je rekao da Vlada poduzima sve raspoložive mjere kako bi hrvatskim državljanima omogućili da se vrate kući, a do sada su evakuirani svi oni koji su to htjeli iz Irana, Izraela i Jordana. "Iz Omana je također evakuiran određen broj hrvatskih državljana koji su preko Istanbula ili Rima nastavili svoj put do Hrvatske. Nekoliko ostalih ima mogućnost da se preveze do Dubaija radi daljnje organizacije povratka", rekao je Plenković.

Preostalo je još 20-ak državljana u Omanu, koji imaju opciju da se današnjim komercijalnim letom vrate u Europu. "Zrakoplov Croatia Airlinesa s kapacitetom 149 mjesta je na putu za Dubai i trebao bi se vratiti u Zagreb tijekom večernjih sati. Mi smo spremni organizirati još tri leta koji bi bili poslani iz Hrvatske prema Emiratima, ovisno o razvoju situacije i potrebama. U suradnju s Vladom Emirata i s njihovim zrakoplovnim kompanijama da se večeras dva zrakoplova koja su trenutačno u Dubaiju također popune s hrvatskim državljanima u organiziranom letu kojeg financira hrvatska država, te da se još 300 ljudi dovede iz Emirata u Hrvatsku. Tijekom jutrašnjeg dana je komercijalnim letom iz Emirata će doći oko 40 hrvatskih državljana", objavio je Plenković.

Sve ove aktivnosti Vlada radi u koordinaciji s državljanima koji su se prijavili i za koje imaju informacije. Radi se uglavnom o građanima koji su ondje na stalnom ili kraćem boravku, na odmoru ili turizmu. "U kontaktu smo s rezidentima, a njih u Emiratima ima oko 2000. Spremni smo pomoći da se i oni vrate u Hrvatsku", rekao je Plenković.

