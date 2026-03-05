FREEMAIL
nije mu sjela pogreška /

Hrvatski tenisač poslao poruku Krovinoviću nakon poraza protiv Rijeke

Hrvatski tenisač poslao poruku Krovinoviću nakon poraza protiv Rijeke
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Krovinović je umjesto svom nečuvanom igraču loptu predao u noge Majstoroviću, koji pokreće akciju nakon koje Rijeka dolazi do izjednačenja.

5.3.2026.
11:16
Sportski.net
Slavko Midzor/PIXSELL
U srijedu smo gledali jednu od najdramatičnijih utakmica Hrvatskog kupa, ali i nogometa u povijesti. Duge VAR-provjere, prekidi zbog pirotehnike, svađe i ostale čari hrvatskih derbija dodijelile su 14 minuta sudačke nadoknade u kojima smo vidjeli svašta.

Najprije je u petoj minuti nadoknade Roko Brajković pogodio za 2-1 Hajduka, da bi u 19. minuti nadoknade, nakon još jedne duge VAR-provjere, Toni Fruk zabio za 2-2 nakon što je pokupio odbijenac obranjenog jedanaesterca.

No, ono što je razljutilo navijače "Bilih" bio je potez Filipa Krovinovića iz 14. minute sudačke nadoknade. Upravo je tada Hajduk imao napad za 1-3 i potvrdu pobjede, ali je Krovinović umjesto svom nečuvanom igraču loptu predao u noge Majstoroviću, koji pokreće akciju nakon koje Rijeka dolazi do izjednačenja.

Ta je pogreška Krovinovića samo pojačala nezadovoljstvo koje navijači Hajduka imaju prema njemu, a među njima je bio i hrvatski tenisač Mili Poljičak, koji je na svom Instagram-profilu objavio sliku s prekriženim Krovinovićem.

Foto: Screenshot/Instagram: poljicakmili13

POGLEDAJTE VIDEO: Drama uoči starta sezone: FIA razmatra otkazivanje utrka, kalendar Formule 1 pod upitnikom

