Tukli se letvama i čekićem, propucan tinejdžer (17): Osumnjičeni se skrivali pod krevetom

Zagrebački kriminalisti i Odjel potraga ušli su u trag trojici osumnjičenika nakon pokušaja ubojstva na Peščenici i brutalnog obračuna u kojem je ozlijeđeno pet osoba u ponedjeljak navečer.

Najteže je pritom prošao maloljetnik (17) koji je ranjen u nogu.

Za manje od 24 sata policija je ušla u trag trojcu, nakon što su pronašli bijeli VW kojim su pobjegli nakon obračuna. Za još dvojicom muškaraca se traga, piše Jutarnji list.

Policija je obilazila lokacije za koje su sumnjali da počinitelji koriste za skrivanje. Tako je dvojicu osumnjičenih pronašla sakrivene ispod kreveta u jednoj kući.

Zagrebačka policija je ranije potvrdila da se nekoliko osoba u ponedjeljak u 23.15 sati u Ulici Vrtni put na Peščenici prvo verbalno, a onda i tjelesno sukobilo. Jedan od njih je iz vatrenog oružja ispalio nekoliko hitaca, a jedno je zrno pogodilo maloljetnika u natkoljenicu.

Prijavljen trojac iz iste obitelji

Njemu, 52-godišnjaku i još troje maloljetnika pomoć je pružena u Kliničkom bolničkom centru u Zagrebu, gdje je utvrđeno da su lakše ozlijeđeni.

Naime, u spornoj ulici u ponedjeljak kasno navečer pojavio se bijeli VW s četvoricom muškaraca, koji su, sumnja se, došli "potražiti pravdu" pa je izbila tučnjava između više obitelji. U obračunu su navodno korišteni letve, čekić, kolac i mačeta.

Članovi obje obitelji su od ranije u sukobu, a pozadina ovog, nagađa se, je u njihovoj djeci. Jutarnji prenosi da su se navodno dvije 13-godišnjakinje zaljubile u istog dječaka, koji je samo jednoj od njih poklonio zlatnu naušnicu.

Policija je zbog pokušaja teškog ubojstva, nanošenja tjelesnih ozljeda te lakih ozljeda kazneno prijavila tri člana iste obitelji, sve redom stare znance policije. Navodno još traje potraga za ocem i sinom, koji su također već imali problema sa zakonom.

Osumnjičeni negiraju krivnju i tvrde da na Vrtnom putu tijekom sukoba uopće nisu niti bili.

Zaradili su kaznene prijave, te su nakon ispitivanja pušteni na slobodu.

