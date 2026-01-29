FREEMAIL
NEMIRI U NIGERU /

Kaos u blizini međunarodne zračne luke: Pucnjava trajala više od sat vremena

Foto: Afp/afp/profimedia/Ilustracija

Dugotrajna pucnjava i eksplozije čuli su se u četvrtak u rano jutro u blizini međunarodne zračne luke Niamey u Nigeru, objavio je Reuters

29.1.2026.
6:55
Hina
Afp/afp/profimedia/Ilustracija
Dugotrajna pucnjava i eksplozije čuli su se u četvrtak u rano jutro u blizini međunarodne zračne luke Niamey u Nigeru, objavio je Reuters.  

Pucnjava je, prema iskazima svjedoka, trajala više od sat vremena, dok videozapis podijeljen na društvenoj platformi X prikazuje noćnu panoramu grada osvijetljenu pucnjavom.

Reuters, međutim, nije neovisno potvrdio snimku.

Vlada o svemu šuti

Glasnogovornik nigerske vojne vlade, koja je preuzela vlast u puču u srpnju 2023., nije bio dostupan za komentar.

Sahelska zapadnoafrička nacija, poput susjednog Malija i Burkine Faso, učestalo se bori s napadima džihadističkih skupina koje imaju veze s Al-Kaidom i Islamskom državom. Te su skupine do sada  ubile  tisuće ljudi i raselile milijune u te tri države. 

