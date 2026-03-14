Hajduk pronašao novog sportskog direktora? Ovog ljeta pregovarao s Dinamom

Prema informacijama Germanijaka, Marinko Jurendić trebao bi biti novi sportski direktor Hajduka.

Četrdesetosmogodišnji Švicarac s hrvatskom putovnicom rođen je u Gradačcu, a posljednji posao imao je u Augsburgu, iz kojeg je otišao krajem prošle sezone. Upravo tada je Dinamo slao prve ponude za Diona Drenu Belju, koje je najprije Jurendić, a potom i njegov nasljednik redom odbijao prije nego što je Zvonimir Boban uspio dovesti željenog napadača.

Za vrijeme njegova na čelu Augsburga u klub su stigli Labrović i Jakić, a prije Augsburga radio je u Aarauu i Zürichu, a jedno je vrijeme bio i u Švicarskom nogometnom savezu.

