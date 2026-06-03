Prijete li nam superćelijske oluje? Dorian Ribarić otkrio recept: 'Nećete uvijek dobiti carbonaru'

DHMZ upalio je upozorenja zbog potencijalno opasnog vremena za cijeli Hrvatsku. Na snazi je narančasto upozorenje za riječku i splitsku regiju te žuto za ostatak Hrvatske. Prijeti obilna kišlja, grmljavinsko nevrijeme, olujni vjetar, tuča a moguće su i bujične poplave.

"Nije razlog za paniku, ali svakako za oprez", rekao je meteorolog RTL-a Dorian Ribarić za Direkt Mojmire Pastorčić.

"Radi se o jednoj klasičnoj, možemo reći ranoj ljetnoj promjeni vremena, a ona će biti nagla i možemo reći čak brzopotezna u cijeloj zemlji sa zapada prema istoku i jugu", prognozirao je Ribarić.

Istaknuo je da je još uvijek zrak dovoljno hladan po visini, a grije se kopno i more, pa dolazi do nestabilne situaciju gdje može doći do pljuskova i jače grmljavine.

"U ovom slučaju očekuje se, dakle, grmljavinsko nevrijeme, prije svega oko Istre na Kvarneru, čak i zadarsko područje. Naglasak se stavlja na obilniju količinu oborine. Dakle, moguće su one bujične, pa i urbane poplave", upozorava meteorolog.

Foto: RTL Direkt

Kakvo nas vrijeme čeka za ljeto?

Što se tiče prognoza za ovo ljeto, Ribarić nije želio reći da bi srpanj mogao biti posebno ekstreman.

"Nećemo sad govoriti u tim pojmovima. Naime, sezonska prognoza rekla je da je vrlo vjerojatno toplije razdoblje od uobičajenog u novijoj klimi. Ta novija klima odnosi se na tridesetogodišnje razdoblje od 91. do 2020. godine, dakle ona najnovija klima i najnoviji klimatološki srednjak, sada očekujemo više od te uobičajene temperature. Za ljeto je odstupanje u srpnju najviše", objasnio je.

Kada su u pitanju (superćelijske)oluje, ističe da se trenutno ne može predvidjeti hoće li ih biti.

"Ne može nam sezonska prognoza reći koliko će i kada točno pasti negdje kiša i koliko će trajati neki toplinski val. Možemo samo znati hoće li to ljeto, ta sezona, imati jedan duži period i biti topliji od prosjeka, hoće li biti kišoviti ili sušni. Iako, recimo, sama prognoza oborina je znatno kompleksnija i ta je prognoza kompleksna prvenstveno ljeti zato što imamo oborine, pa nam se može dogoditi da, recimo, imamo samo jedan kišni dan, a da sve poplavi. I onda nam taj mjesec bude, recimo, kišovit od prosjeka.

Sad hoće li biti onako izraženih superćelijskih, to se moraju pogoditi i pravi uvjeti za to. Često tu uspoređujemo s receptima. Dakle, to vam je kao ono bacite dva jaja na paštu, nećete dobiti carbonaru. Mora tu biti nešto vatre i drugih nekih uvjeta i malo znanja. Pa ćete onda dobit pravu carbonaru. Tako je i sa superćelijskim olujama", objašnjava slikovito Dorian.

Upozorenje na El Nino

Iz UN-a je stiglo dosta dramatično upozorenje, kažu da ekstremno vrijeme donosi El Nino.

"Prvenstveno to je jedna dobra politička poruka, ali ona je stvarno i meteorološki ispravna. Naime, naš svijet se zagrijava već godinama, desetljećima temperatura raste. A tu imamo i taj meteorološki fenomen El Nina koji doduše nema direktnu poveznicu s klimatskim promjenama, ali on podiže prosjek tih godina, on globalno zagrijava atmosferu i to ne nužno samo u Hrvatskoj. To nije onako kao na prekidač upalimo El Nino i sad je kod nas jako toplo. El Nino djeluje prvenstveno na Južnu Ameriku, Srednju Ameriku, Aziju, Indoneziju. Kod nas je ipak taj utjecaj znatno ograničeni. Možemo reći prvenstveno da će za vrijeme nekog jakog El Nina, zima biti nešto kišovita, a i temperatura očito viša. Ali sad koliko nije to sad tako jako puno.

Očekuje se ove godine prilično toplo ljeto. Zasad ne možemo pričati o ekstremima. Ovisi i o snazi samog El Nina. Ima jedna super analogija od naše bivše kolegice Dunje Mazzocco Drvar. Ona je rekla da sezonske prognoze su kao da radite prognozu Svjetskog prvenstva u siječnju, a to je na ljeto. Tako i sada, ne možete znati točnu formu igrača ozljede, kako se osjeća već u siječnju i kako će nastupati, recimo, u lipnju. Ali u ovom slučaju El Nino ne bi bio igrač, nego bi bio fizioterapeut jedne ovako globalne atmosferske momčadi kad gledamo sve cirkulacije. I tako je to jedan dobar fizioterapeut koji dobro zagrije svakog igrača. I onda nam je igra u atmosferi sve brža i energičnije", objašnjava Dorian.

Dakle, El Nino može donijeti svašta - sušu, oborine, vrućine. "On donosi na nekim područjima Zemlje donosi višak oborine, a na nekima donosi sušu i to uvijek na istim tim područjima. Ali evo, kao što smo rekli, na područje Hrvatske ipak je to ograničeno, ali valja očekivati da će globalno onda ta godina biti toplija", zaključuje za Direkt Dorian Ribarić.