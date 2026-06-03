Hrvatska dobiva stazu za Formulu 1? Veliki projekt upravo je dobio zeleno svjetlo

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije izdalo je pozitivno rješenje na elaborat zaštite okoliša za projekt međunarodnog autodroma Croatia Ring, čime je napravljen važan korak prema realizaciji jedne od najvećih sportskih i infrastrukturnih investicija u Hrvatskoj.

Planirana staza trebala bi biti izgrađena prema najvišim standardima Međunarodne automobilističke federacije (FIA), a predviđena lokacija nalazi se u Karlovačkoj županiji, između naselja Veljun i Blagaj, nedaleko od rijeke Korane.

Voditelj i partner projekta Davorin Štetner istaknuo je kako je postupak ishođenja potrebnih dozvola bio zahtjevan te da je projektni tim uspješno odgovorio na sve stručne i regulatorne zahtjeve.

Projektom je predviđeno uređenje kompleksa površine oko 50 hektara. Veći dio prostora, oko 40 hektara, zauzimat će trkaća staza s pripadajućim paddockom, servisnim objektima i infrastrukturom, dok će preostalih deset hektara biti namijenjeno turističkim i ugostiteljskim sadržajima.

Sama staza trebala bi biti duga 4,2 kilometra, sadržavati 12 zavoja te imati visinsku razliku od 34 metra, što bi joj omogućilo organizaciju najzahtjevnijih automobilističkih natjecanja.

Osim mogućnosti održavanja međunarodnih utrka, uključujući i potencijalno domaćinstvo Formule 1, kompleks bi služio za testiranja vozila, edukacijske programe i autoškole, kao i za različite komercijalne i turističke aktivnosti.

Investitori smatraju da bi Croatia Ring mogao značajno pridonijeti gospodarskom razvoju Karlovačke županije te dodatno pozicionirati Hrvatsku na karti međunarodnog automobilističkog sporta.