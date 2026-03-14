VELIKA KRAĐA /

Hrvatska ukrala još jednog igrača: Mogao je na Svjetsko prvenstvo, ali srce je bilo jače

Foto: Graham Hunt/imago sportfotodienst/Profimedia

Ovim se samo nastavlja sjajan rad HNS-a u pronalasku naših igrača u dijaspori. U posljednjih nekoliko godina su "ukradeni" Barišić, Ivanović, Grgić i brojni drugi talenti

14.3.2026.
9:33
Sportski.net
Sjajni mladi krilni napadač Adrian Segečić odlučio je da će u budućnosti nastupati za Hrvatsku.

Dvadesetjednogodišnji ofenzivac koji nastupa za Portsmouth rođen je u Westmeadu u Australiji, za koju je prošao sve mlađe selekcije.

Nedavno je dobio i poziv izbornika Socceroosa Tonyja Popovića, ali kako nije nastupio, to mu je ostavilo prostora da promijeni svoje nogometno državljanstvo, što je i učinio. Sada već bivši australski igrač ove je sezone skupio 32 nastupa u kojima je zabio pet i namjestio tri pogotka. Može igrati na obje krilne pozicije te kao ofenzivni vezni, a Transfermarkt ga procjenjuje na dva milijuna eura. Za Hrvatsku ima pravo nastupa preko djeda i bake koji su iz Hrvatske.

Ovim se samo nastavlja sjajan rad HNS-a u pronalasku naših igrača u dijaspori. U posljednjih nekoliko godina su pronađeni i "ukradeni" Teó Barišić, Noah Pesch, Franjo Ivanović, Leon Grgić i brojni drugi talenti.

Hrvatska Nogometna ReprezentacijaAustralska Nogometna ReprezentacijaAustralski HrvatDijaspora
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
