Hrvatska ukrala još jednog igrača: Mogao je na Svjetsko prvenstvo, ali srce je bilo jače

Sjajni mladi krilni napadač Adrian Segečić odlučio je da će u budućnosti nastupati za Hrvatsku.

Dvadesetjednogodišnji ofenzivac koji nastupa za Portsmouth rođen je u Westmeadu u Australiji, za koju je prošao sve mlađe selekcije.

Nedavno je dobio i poziv izbornika Socceroosa Tonyja Popovića, ali kako nije nastupio, to mu je ostavilo prostora da promijeni svoje nogometno državljanstvo, što je i učinio. Sada već bivši australski igrač ove je sezone skupio 32 nastupa u kojima je zabio pet i namjestio tri pogotka. Može igrati na obje krilne pozicije te kao ofenzivni vezni, a Transfermarkt ga procjenjuje na dva milijuna eura. Za Hrvatsku ima pravo nastupa preko djeda i bake koji su iz Hrvatske.

Ovim se samo nastavlja sjajan rad HNS-a u pronalasku naših igrača u dijaspori. U posljednjih nekoliko godina su pronađeni i "ukradeni" Teó Barišić, Noah Pesch, Franjo Ivanović, Leon Grgić i brojni drugi talenti.

