Evo tko će ove godine izreći poznatu rečenicu 'And the Oscar goes to...'

Dodjela Oscara održava se u nedjelju, 15. ožujka u dvorani Dolby Theatre. Riječ je o 98. izdanju prestižne filmske nagrade koju dodjeljuje Academy of Motion Picture Arts and Sciences, a osim nominiranih i dobitnika, veliku pozornost svake godine privlače i slavne osobe koje izlaze na pozornicu kako bi uručile nagrade.

Izvršni producent i showrunner ceremonije Raj Kapoor te izvršna producentica Katy Mullan objavili su u srijedu popis novih prezentera koji će sudjelovati na ovogodišnjoj ceremoniji. Prezenteri su poznate osobe koje na pozornici objavljuju dobitnike pojedinih nagrada i uručuju im zlatni kipić. Drugim riječima, oni najavljuju kategoriju i proglašavaju pobjednika poznatom rečenicom “And the Oscar goes to…”

Među njima su ove godine glumačka imena poput Rose Byrne, Nicole Kidman (58), Delroy Lindo, Ewan McGregor, Wagner Moura, Pedro Pascal (50), Bill Pullman, Lewis Pullman, Channing Tatum i Sigourney Weaver. Na pozornicu će se kao prezenter vratiti i televizijski voditelj Jimmy Kimmel.

Foto: GoffPhotos.com/Goff Photos/Profimedia

Foto: Profimedia

Oni će se pridružiti ranije najavljenim prezenterima među kojima su Will Arnett, Adrien Brody, Javier Bardem, Priyanka Chopra Jonas, Kieran Culkin, Robert Downey Jr., Chris Evans, Anne Hathaway, Chase Infiniti, Mikey Madison, Paul Mescal, Demi Moore, Kumail Nanjiani, Gwyneth Paltrow (52), Maya Rudolph i Zoe Saldaña.

Foto: Amy Sussman/Getty images/Profimedia

Ovogodišnju ceremoniju vodit će komičar Conan O'Brien, dok će ulogu službenog najavljivača imati Matt Berry. Ceremonija počinje u 19 sati po istočnom američkom vremenu, dok će prijenos s crvenog tepiha započeti pola sata ranije.