Filip (9) uči o šumi od slavonskih lovaca: 'Želim da svi uživaju isto kao što ja uživam od malih nogu'

Približiti mladima prirodu, šumu i zaštitu divljih životinja cilj je projekta 'Djeca s lovcima u prirodi'. U šetnji je šumu dosad upoznalo više od 5 tisuća mladih, a najsretniji su sreli i kralja slavonskih šuma.

U zelenilu, pjevu ptica i šumu vjetra, dom je jelena - kralja šume, a njegovo kraljevstvo uistinu je impresivno.

"Ja kad dođem u šumu se prvo malo opustim, onda dođem do kisika, svježeg zraka, vidim nove vrste, životinje, kukce", rekao je Filip Zeko, učenik Poljoprivredno-šumarske škole Vinkovci.

Praktični rad

Ovi mladi ljudi budući su šumari pa im je dolazak u šumu i praktičan dodatak nastavi.

"Drago nam je što dođemo u šumu i vidimo nešto što učimo u klupama i što imamo priliku pitati šumare, lovce i ostale nešto što nas zanima", rekla je Vanesa Alilović, učenica Poljoprivredno-šumarske škole Vinkovci.

Svakim korakom kroz šumu otvaraju se nove teme, a učenici stječu i znanje i životno iskustvo.

"Važno nam je da djeca to teorijsko znanje povežu s praktičnim radom na samom terenu, da zbilja iz prve ruke vide sve ono što uče", rekla je Marija Šabić, nastavnica Poljoprivredno-šumarske škole Vinkovci.

"Nije isto sjediti u školskoj klupi, gledati u knjigu i prepoznavati vrstu drveta po listu koji je nacrtan ili naslikan i doći uživo u prirodu pa ga opipati, pogledati", rekao je šumar Jozo Tesla.

Projekt 'Djeca s lovcima u prirodi'

Gledati se oči u oči s jelenom poseban je doživljaj.

"To kad doživite da vam jelen izađe, onda znate da ste vidjeli kralja i ono to je doživljaj", rekao je Vlado Gotovac, predsjednik Lovačke udruge 'Jelen Cerna'.

Omogućiti takve doživljaje i približiti prirodu, šumu i zaštitu divljih životinja mladima cilj je projekta 'Djeca s lovcima u prirodi'.

"Negdje preko 5000 djece je do sada bilo, preko 100 vrtića, škola je do sada bilo, od ove godine evo srednje škole smo uključili u taj projekt i evo idemo dalje", rekao je Krunoslav Buhač, zamjenik pročelnice Odjela za poljoprivredu Vukovarsko-srijemske županije.

'Svi uživaju'

Mladi su imali priliku vidjeti hranilišta za jelensku divljač i družiti se s lovcima i lovačkim psima. A lov je, naglašavaju lovci, najmanji dio onoga čime se bave.

"Sve ovo drugo vam je uzgoj, hranidba, briga o divljači, briga o šumi", rekao je Gotovac.

U šumu se kažu jednostavno morate zaljubiti, bez obzira na to koliko imali godina.

"Imam 9 godina, volim šumu, životinje i želim da svi uživaju isto kao što i ja uživam od malih nogu", rekao je Filip Grgić iz Cerne.