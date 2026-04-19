Čagljevi na Pagu izmakli kontroli, sad su im odlučili stati na kraj: Daju 1000 eura za odstrjel

Čagljevi, koji su napast diljem obale i zaleđa, velika su opasnost i za paške janjce i ovce. Štete su svakodnevne, pogotovo sad u vrijeme janjenja, pa je Općina Kolan odlučila raspisati visoku nagradu za odstrel svakog čaglja.

Potresni prizor na pašnjaku i jutros je dočekao stočare u Kolanu. Čagljevi su ubili pet malih janjaca na svega 150 metara od Šiminih ovaca. I napadi na njegovo stado su učestali u posljednje vrijeme.

"Tijekom zadnje dvije-tri godine sve skupa nekakvih 15-ak janjaca je bilo štete. U zadnje vrijeme, znači u razmaku od 15 dana, negdje pet janjaca u četiri noći je zaklano", kaže 37-godišnji uzgajivač ovaca iz Kolana Šime Oštarić.

Dodaje kako mu je sve teže ujutro dolaziti među ovce. "To je jako mučno i teško za podnijet nama jer situacija je alarmantna upravo jer se događaju štete svakodnevno", kaže.

Ovce na ispaši cijelu godinu

Na Pagu su ovce na ispaši 365 dana, puštene i slobodne i upravo to je njihov specifičan način uzgoja koji je sada u opasnosti jer su čagljevi majstori za skrivanje u gustom raslinju.

"To je ovakva vegetacija, malo gušćeg oblika, ali je baš gusto-gusto", pokazuje nam Šime gdje se skrivaju čagljevi po danu.

Kada uskoro ne bude više janjaca, boji se da će prijeći i na odrasle ovce. Zabrinjava ih i što čagljevi ne napadaju samo zbog hrane, nego očito i iz zabave i igre jer su noćas janjcima u kolanjskom polju odgrizli samo njuške.

Lovci u problemima

Lovci su u prethodnim hajkama ubili tri čaglja. U Kolanu nema puno ovih lukavih predatora, ali su rasprostranjeni na velikom području i vješto koriste svaki zaklon.

"Pretpostavljamo da u Kolanu imamo šest jedinki ili tri para, da li imaju mlade već ili nemaju, proljeće je, početak tih legla. Lakše je locirati kad je leglo u pitanju. Zadržavaju se ili jedna ili druga jedinka na toj lokaciji, pa je to termalnim dronom lakše locirati, napraviti nekakve hajke organizacijske", smatra Hrvoje Paladina, lovnik Lovačkog društva Kamenjarka Pag - Grupa Kolan.

U Kolanu je oko 650 stanovnika, ali i gotovo stotinu registriranih OPG-ova jer se barem 90 posto stanovništva bavi poljoprivredom, stočarstvom ili proizvodnjom sira. Zato su iz Općine Kolan lovcima već nastojali pomoći nabavkom skupe opreme.

"Općina je nabavila termalni dron, kolega lovac ima termalni dron, to su u rangu 5-6 tisuća eura ti termalni dronovi. Svaki drugi lovac ima termalne noćne uređaje, u rangu od tisuću do 7 tisuća eura. Moraš imat, bez toga ne možeš ništa napraviti", dodaje lovnik Paladina.

Nagrada za svaki odstrjel

Čagljevi nisu privlačni lovcima s kopna jer nisu lovni trofej niti im se meso može iskoristiti. Zato je Općinski Odbor za poljoprivredu i gospodarstvo otišao je i korak dalje, pa se za svakog legalno odstrijeljenog čaglja nudi nagrada od čak tisuću eura.

"Ovo je jedna od mjera s kojom smo pokušali ohrabriti naše lovce koji trebaju uložiti određena sredstva za takav lov ali isto tako i lovce koji su izvan otoka Paga, koji su isto tako zainteresirani, a oni neće doći samo tako, treba ih potaknuti na neki način da se obrate ovom ovdje lokalnom lovačkom društvu", kaže načelnik Općine Kolan Šime Gligora (MOST).

Svaki lovac može dobiti godišnje najviše četiri naknade za odstrel štetočine koja ugrožava otočne obitelji.