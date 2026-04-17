Hrvatska županija daje pomoć građanima, evo koji su uvjeti: 'Dobit će do 3.600 eura'

Zadarska županija je odlučila ponuditi konkretnu pomoć u stambenom zbrinjavanju mladih obitelji, i to sudjelovanjem u otplati kredita koje će davati za kupnju stana ili kuće, ali i izgradnju ili nadogradnju obiteljskih kuća.

Natječaj za sufinanciranje kredita otvoren je na sam Dan Zadarske županije, a više detalja otkrio nam je zadarski župan Josip Bilaver (HDZ).

"Prije svega želimo pomoći da mlade obitelji ostaju na području naše županije i zasnivaju obitelji. Znamo da je uslijed inflacije, inflatornih pritisaka i svih ostalih troškova došlo do porasta cijene nekretnina na području ne samo naše županije nego cijele Europe. Prije svega, krenuli smo u partnerstvo u s državom u dodjelu državnih zemljišta za mlade obitelji, a sada na ovaj način pokušavamo pomoći mladim obiteljima da podignu kredit, a da im mi u otplati tog kredita pomognemo sljedećih pet godina", objašnjava župan.

Do 3.600 eura godišnje

Na pitanje što bi to konkretno značilo, Bilaver kaže: "To bi značilo da mlada obitelj s dvoje članova će dobiti mjesečno 200 eura, a s pet članova 360 eura. U principu, do 3.600 eura godišnje će jedna prosječna obitelj dobiti pomoć županije".

Pitali smo ima li zainteresiranih i postoji li dobno ograničenje. "Jako je puno upita i zainteresiranih. Naravno, postoje ograničenja. Tražimo da podnositelj bude do 45 godina starosti, s prebivalištem na području naše županije. Do sada smo za prvu godinu izdvojili nešto manje od 200.000 eura, međutim, ako bude dovoljno sredstava i više zahtjeva, razmislit ćemo i pokušati se organizirati da taj program proširimo na viša sredstva", zaključuje naš sugovornik.