Zloglasni agenti ICE-a dobili nove upute, je li Trump napokon popustio?

Agenti Američke imigracijske i carinske službe (ICE) dobili su u srijedu nove upute da izbjegavaju kontakt s "agitatorima" dok provode Trumpovu represiju protiv imigranata, objavio je Reuters, koji je u posjedu novih smjernica.

Nove upute, koje dolaze nakon dvije smrtonosne pucnjave na američke građane koji su prosvjedovali u Minneapolisu, također nalažu službenicima američke imigracijske i carinske službe da pozornost usmjere samo na imigrante koji imaju kaznene prijave ili osude.

To bi označilo odstupanje od širokih akcija koje su izazvale negativne reakcije i pravne izazove u Minneapolisu i drugim američkim gradovima.

"Ne komunicirajte s agitatorima. To ne služi ničemu drugom osim rasplamsavanju situacije. Jedina komunikacija trebala bi biti službenici koji izdaju naredbe", navodi se u e-poruci koju je podijelio visoki dužnosnik ICE-a. Ministarstvo domovinske sigurnosti, koje nadzire ICE, nije odmah odgovorilo na Reutersov zahtjev za komentar.

Deeskalacija napetosti

Operativna promjena dolazi nakon što je Trump ovog tjedna izjavio da mu je cilj "deeskalirati" napetosti u Minneapolisu i St. Paulu nakon što su savezni imigracijski službenici ovog mjeseca tamo ubili dva američka državljanina. U oba slučaja, Trumpovi dužnosnici brzo su prikazali pokojnike kao agresore iako su tu tvrdnju brzo opovrgnuli video dokazi.

Prema novim smjernicama navedenim u e-poruci, službenici ICE-a dobit će megafone kako bi mogli izdavati naredbe javnosti i "moraju verbalizirati svaki korak procesa uhićenja".

Smjernice ne opisuju što bi službenici trebali učiniti ako se naredbe ne slijede. Ažurirane smjernice došle su od Marcosa Charlesa, visokog dužnosnika u odjelu za provedbu i uklanjanje ICE-a.

"Prelazimo na ciljanu provedbu zakona protiv stranaca s kriminalnom prošlošću", stoji u e-poruci, uz dodatak da to uključuje uhićenja, ne samo osude.

