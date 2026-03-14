Hrvat pao u velikoj policijskoj akciji u Njemačkoj: Kod sebe imao vojno oružje i drogu

Kriminalistička policija Augsburg provela je opsežnu akciju u kojoj je uhićen Hrvat (46). Prema službenom priopćenju Ureda javnog tužitelja, fokus operacije bio je na ilegalnoj trgovini narkotika i posjedovanju zabranjenog oružja, piše Fenix.

Hrvat se tereti za ozbiljna kaznena djela koja uključuju trgovinu narkoticima, ali i kršenje strogog Zakona o kontroli ratnog oružja.

Detalji o vrsti naoružanja nisu službeno objavljeni. Međutim, Zakon se odnosi na oružje posebno dizajnirano za ratovanje, što uključuje tenkove, borbene zrakoplove, ratne brodove, podmornice, automatske puške, bacače granata i drugu vojnu opremu.

Detalji akcije

Akcija je započela u četvrtak oko 10:30 sati, a rezultat je višemjesečne istrage Odjela za narkotike i organizirani kriminal. Pretraženo je ukupno šest nekretnina, među kojima su i privatne i poslovne.

Uz hrvatskog državljanina, policija je privela i Poljaka (34) te Nijemca (44).

Tijekom pretrage Poljaka, policija je pronašla i zaplijenila razne narkotike, među kojima amfetamin, ecstasy i marihuanu, u količinama od nekoliko desetaka do nekoliko stotina grama.

Policajci su također zaplijenili nekoliko doza kokaina, kao i mobitele i uređaje za pohranu podataka.

