Rusi dronom napali vozila UN-ove humanitarne misije: Snimka zabilježila trenutak udara
Vojna uprava Hersona također je izvijestila kako su Rusi dronom pokušali napasti i središnji okrug Hersona
Ruske snage izvršile su napad dronom na vozila humanitarne misije Ujedinjenih naroda (UN) u ukrajinskom Hersonu. Prema informacijama s terena, oštećena su vozila u vlasništvu UN-ovog Ureda za humanitarne poslove, a informacije o mogućim žrtvama se još provjeravaju, prenosi Ukrinform.
O napadu je na svog Telegramu izvijestio Oleksandr Prokudin, načelnik Hersonske regionalne vojne uprave.
"Kršeći norme međunarodnog prava, Rusi su napali vozila humanitarne misije u okrugu Korabelnyi u Hersonu", napisao je.
Vojna uprava Hersona također je izvijestila kako su Rusi dronom pokušali napasti i središnji okrug Hersona. Nitko nije ozlijeđen, ali je navodno pogođen automobil u vlasništvu komunalnog poduzeća Gradskog vijeća Hersona.
I prije dva dana ruske u snage cijeli dan dronovima gađale automobile, zgrade, a prema tvrdnjama ukrajinskih medija, i starije osobe na ulicama.