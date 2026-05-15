HERSON NA METI /

Rusi dronom napali vozila UN-ove humanitarne misije: Snimka zabilježila trenutak udara

Foto: Special Kherson Cat, X screenshot/Ukrinform, YouTube screenshot

Vojna uprava Hersona također je izvijestila kako su Rusi dronom pokušali napasti i središnji okrug Hersona

15.5.2026.
8:02
Dunja Stanković
Ruske snage izvršile su napad dronom na vozila humanitarne misije Ujedinjenih naroda (UN) u ukrajinskom Hersonu. Prema informacijama s terena, oštećena su vozila u vlasništvu UN-ovog Ureda za humanitarne poslove, a informacije o mogućim žrtvama se još provjeravaju, prenosi Ukrinform. 

O napadu je na svog Telegramu izvijestio Oleksandr Prokudin, načelnik Hersonske regionalne vojne uprave. 

"Kršeći norme međunarodnog prava, Rusi su napali vozila humanitarne misije u okrugu Korabelnyi u Hersonu", napisao je. 

Vojna uprava Hersona također je izvijestila kako su Rusi dronom pokušali napasti i središnji okrug Hersona. Nitko nije ozlijeđen, ali je navodno pogođen automobil u vlasništvu komunalnog poduzeća Gradskog vijeća Hersona. 

I prije dva dana ruske u snage cijeli dan dronovima gađale automobile, zgrade, a prema tvrdnjama ukrajinskih medija, i starije osobe na ulicama. 

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima.
