Rusi dronom napali vozila UN-ove humanitarne misije: Snimka zabilježila trenutak udara

Ruske snage izvršile su napad dronom na vozila humanitarne misije Ujedinjenih naroda (UN) u ukrajinskom Hersonu. Prema informacijama s terena, oštećena su vozila u vlasništvu UN-ovog Ureda za humanitarne poslove, a informacije o mogućim žrtvama se još provjeravaju, prenosi Ukrinform.

O napadu je na svog Telegramu izvijestio Oleksandr Prokudin, načelnik Hersonske regionalne vojne uprave.

"Kršeći norme međunarodnog prava, Rusi su napali vozila humanitarne misije u okrugu Korabelnyi u Hersonu", napisao je.

Today, during a UN humanitarian mission in Kherson, Russian FPV drone operators attacked a UN convoy with multiple drones, effectively ruling out any possibility of the strike being accidental.



UN personnel were forced to abandon their vehicles, while local authorities had to… pic.twitter.com/tK9rhJa35G — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) May 14, 2026

Vojna uprava Hersona također je izvijestila kako su Rusi dronom pokušali napasti i središnji okrug Hersona. Nitko nije ozlijeđen, ali je navodno pogođen automobil u vlasništvu komunalnog poduzeća Gradskog vijeća Hersona.

I prije dva dana ruske u snage cijeli dan dronovima gađale automobile, zgrade, a prema tvrdnjama ukrajinskih medija, i starije osobe na ulicama.