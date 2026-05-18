VOZAČI, POZOR! /

Neslužbeno doznajemo nove cijene goriva: Evo što ćemo plaćati jeftinije

Foto: Net.hr

Ovo su nove cijene goriva nakon intervencije Vlade

18.5.2026.
10:29
Dajana Šošić
Od utorka, 19. svibnja, ponovno se mijenjaju cijene goriva. 

Kako neslužbeno doznaje RTL Danas, nakon intervencije Vlade, ove bi cijene trebale vrijediti naredna dva tjedna: 

  • 1,64 eura za litru benzina (cijena ostaje nepromijenjena)
  • 1,66 eura za litru dizela (smanjenje za 0,6 eura)
  • 1,15 eura za litru plavog dizela (smanjenje za 0,07 eura)

Podsjetimo, zbog sukoba na Bliskom istoku i napada Izraela te SAD-a na Iran, cijene nafte na svjetskom tržištu neprestano reagiraju, naročito zbog gotovo potpune blokade Hormuškog tjesnaca kojim prolazi petina tokova nafte. 

Cijene Goriva
