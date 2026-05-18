Neslužbeno doznajemo nove cijene goriva: Evo što ćemo plaćati jeftinije

Od utorka, 19. svibnja, ponovno se mijenjaju cijene goriva.

Kako neslužbeno doznaje RTL Danas, nakon intervencije Vlade, ove bi cijene trebale vrijediti naredna dva tjedna:

1,64 eura za litru benzina (cijena ostaje nepromijenjena)

1,66 eura za litru dizela (smanjenje za 0,6 eura)

1,15 eura za litru plavog dizela (smanjenje za 0,07 eura)

Podsjetimo, zbog sukoba na Bliskom istoku i napada Izraela te SAD-a na Iran, cijene nafte na svjetskom tržištu neprestano reagiraju, naročito zbog gotovo potpune blokade Hormuškog tjesnaca kojim prolazi petina tokova nafte.