Oženio se brat princeze Diane: Ovo mu je četvrti put da traži bračnu sreću

61-godišnji Charles Spencer, brat princeze Diane, ponovno se oženio. Na privatnoj ceremoniji u Arizoni još se jedanput zavjetovao na vječnu ljubav, što je njegov četvrti brak.

Ovaj put njegova je odabranica arheologinja i voditeljica podcasta, 43-godišnja Cat Jarman s kojom je u vezi od jeseni 2024. godine.

Novopečeni supružnici upoznali su se zahvaljujući knjizi o Vikinzima autorice Cat Jarman, koju je Spencer recenzirao. Iz razgovora koji je uslijedio rodila se bliskost, a potom i ljubav.

Nakon što su se vjenčali, supružnici su za People izjavili: "Oboje se osjećamo nevjerovatno sretno što smo napredovali od kolega, preko prijateljstva, do duboke ljubavi i povezanosti. Svaka faza naše veze bila je ispunjena smijehom i dijelimo strast prema životu."

Podsjetimo, brat princeze Diane ranije je bio oženjen Victorijom Lockwood od 1989. do 1997, Caroline Freud od 2001. do 2007. i Karen Spencer od 2011. do razvoda prošle godine. U lipnju 2024. Spencer je objavio da se on i Karen razvode nakon 13 godina braka, a razvod je okončan u prosincu 2025. Bivši par ima kćer, 13-godišnju Charlotte Dianu.