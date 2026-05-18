Arbeloa potvrdio da zvijezde odlaze iz Reala, evo kako se to tiče Luke Modrića

Trener Real Madrida Alvaro Arbeloa potvrdio je na konferenciji za medije poslije utakmice u predzadnjem kolu La Lige da će na kraju sezone klub napustiti neke zvijezde. Iako ih nije imenovao, pretpostavlja se da će se na Santiago Bernabeuu u zadnjem kolu od navijača oprostiti iskusni defenzivci David Alaba i drugi najtrofejniji igrač u povijesti Kraljevskog kluba Dani Carvajal.

Real je u 37. kolu La Lige na gostovanju pobijedio Sevillu 1:0 golom Viniciusa Juniora, a ta pobjeda je bila pirova za Madriđane jer je Barcelona kolo ranije i matematički osigurala naslov prvaka.

U Realu se sada slaže momčad za sljedeću sezonu, najavljuju se brojni odlasci i dolasci igrača, a na klupu će gotovo sigurno i novi trener.

Do kraja sezone Real će odigrati još jednu utakmicu, protiv Athletica na svom teren, a nakon dvoboja protiv Seville Arbeloa je rekao da će sljedeća utakmica biti posljednja za neke igrače u bijelom dresu.

"Bit će oproštaja nekih igrača na posljednjoj utakmici na Santiago Bernabeu", rekao je Arbeloa.

Ti igrači će gotovo sigurno biti iskusni austrijski branič David Alaba (33) i legendarni bek Dani Carvajal, koji je s 27 titula drugi najtrofejniji igrač u povijesti Reala.

Više od Danija osvojio je samo naš Luka Modrić koji ima 28 titula i čini se da će još dugo biti vlasnika rekorda jer mu od sadašnjih igrača nitko nije ni blizu po broju osvojenih trofeja.