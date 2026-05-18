Arbeloa potvrdio da zvijezde odlaze iz Reala, evo kako se to tiče Luke Modrića

Foto: Andres Lopez Sheridan/SPP/Shutterstock Editorial/Profimedia

Alvro Arbeloa izašao pred novinare i sve potvrdio

18.5.2026.
10:01
M.G.
Trener Real Madrida Alvaro Arbeloa potvrdio je na konferenciji za medije poslije utakmice u predzadnjem kolu La Lige da će na kraju sezone klub napustiti neke zvijezde. Iako ih nije imenovao, pretpostavlja se da će se na Santiago Bernabeuu u zadnjem kolu od navijača oprostiti iskusni defenzivci David Alaba i drugi najtrofejniji igrač u povijesti Kraljevskog kluba Dani Carvajal.

Real je u 37. kolu La Lige na gostovanju pobijedio Sevillu 1:0 golom Viniciusa Juniora, a ta pobjeda je bila pirova za Madriđane jer je Barcelona kolo ranije i matematički osigurala naslov prvaka.

U Realu se sada slaže momčad za sljedeću sezonu, najavljuju se brojni odlasci i dolasci igrača, a na klupu će gotovo sigurno i novi trener.

Do kraja sezone Real će odigrati još jednu utakmicu, protiv Athletica na svom teren, a nakon dvoboja protiv Seville Arbeloa je rekao da će sljedeća utakmica biti posljednja za neke igrače u bijelom dresu.

"Bit će oproštaja nekih igrača na posljednjoj utakmici na Santiago Bernabeu", rekao je Arbeloa.

Ti igrači će gotovo sigurno biti iskusni austrijski branič David Alaba (33) i legendarni bek Dani Carvajal, koji je s 27 titula drugi najtrofejniji igrač u povijesti Reala.

Više od Danija osvojio je samo naš Luka Modrić koji ima 28 titula i čini se da će još dugo biti vlasnika rekorda jer mu od sadašnjih igrača nitko nije ni blizu po broju osvojenih trofeja.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima.
