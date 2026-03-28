Dva prijatelja iz Real Madrida oženili su fatalne blizanke i postali šogori

Dok španjolska nogometna reprezentacija niže uspjehe na europskoj sceni, u pozadini se odvija nesvakidašnja obiteljska priča koja plijeni pažnju javnosti. Dvojica iskunih igrača, Dani Carvajal i Joselu, nisu samo suigrači i prijatelji iz mladih dana, već i šogori. Njihova veza zapečaćena je brakom s identičnim sestrama blizankama, zanosnim plavušama Daphne i Melanie Cañizares.

Priča o Daniju Carvajalu i Joseluu seže daleko u prošlost, u vrijeme dok su zajedno prolazili omladinske kategorije Real Madrida. Iako su im se profesionalni putevi razišli na više od deset godina, prijateljstvo je ostalo, a sudbina ih je ponovno spojila na najljepši mogući način. Joselu je prvi pronašao ljubavnu sreću s Melanie, modelom i stjuardesom s kojom se vjenčao 2016. godine. Upravo su oni, kako navode izvori, odigrali ulogu Kupida i upoznali Melanienu sestru blizanku Daphne s Carvajalom.

Ljubav je planula, a Carvajal i Daphne svoju su vezu započeli 2018. godine. Vjenčali su se u lipnju 2022. na raskošnoj ceremoniji u bivšem franjevačkom samostanu u Segoviji. Tako su dva prijatelja s nogometnih terena postali i članovi iste obitelji, a njihova priča postala je jedna od najzanimljivijih u svijetu nogometa.

Više od supruga nogometaša

Iako su poznate kao partnerice slavnih sportaša, sestre Cañizares izgradile su vlastite uspješne karijere. Rođene 30. svibnja 1990. u Madridu, ove ljepotice španjolsko-nizozemskog podrijetla rano su ušle u svijet mode. Melanie je radila kao model i stjuardesa, dok se Daphne, nakon manekenske karijere, posvetila poduzetništvu.

Danas je vlasnica uspješne tvrtke "Blue Weddings", specijalizirane za organizaciju vjenčanja i luksuznih događaja. Svoje je vještine demonstrirala organiziravši vlastito vjenčanje do najsitnijih detalja, pokazavši da je mnogo više od samo lijepog lica. Aktivne su i na društvenim mrežama, gdje dijele trenutke iz obiteljskog života i pružaju podršku svojim supruzima.

Obje obitelji žive ispunjenim životom. Joselu i Melanie roditelji su dvojice sinova, Lea i Lucasa, dok Dani i Daphne također imaju dva sina, Martína i Maura. Blizina i čvrste obiteljske veze vidljive su i kroz zajednička druženja, poput božićnih proslava koje rado dijele sa svojim pratiteljima.