Ma tako to radi kraljica zadarske špice: Atraktivna Marija ponovno 'oduzimala dah' prolaznicima

Subotnje prijepodne u Zadru proteklo je u znaku sunca, vedrog neba i dobre atmosfere koja je ispunila gradske ulice. Nakon niza promjenjivih dana, Zadrani su napokon dočekali pravo proljetno vrijeme, pa nije trebalo dugo da gradska špica oživi.

Kalelarga i okolne ulice bile su ispunjene građanima i turistima koji su iskoristili sunčane zrake za opuštanje na terasama kafića. Uz omiljenu kavu i ugodne razgovore, mnogi su uživali u sporijem ritmu vikenda, upijajući toplinu i vedrinu dana.

Posebnu pažnju i ove je subote privukla atraktivna Marija Bačić, koja je već postala svojevrsni simbol zadarske špice. Svojim stilom i pojavom ponovno je plijenila poglede, a njezina pojava, kako kažu mnogi, redovito uljepšava subotnju šetnju i izmami osmijehe na licima slučajnih prolaznika.

Kako je sve izgledalo uhvatio je fotograf Bojan Bogdanić/eZadar.