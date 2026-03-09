Kraljica zadarske špice: 'Outfite planiram unaprijed, nećemo se lagati, ali uživam u tome'

Subotnja špica u Zadru već neko vrijeme ima svoju modnu zvijezdu. Gdje god se pojavi, pogledi se spontano okreću, bilo zbog upečatljivih kaputa, vrtoglavih potpetica ili mini suknji koje nosi s dozom samopouzdanja i elegancije. Riječ je o 32-godišnjoj Mariji Bačić, koju mnogi s razlogom nazivaju “kraljicom zadarske špice”.

Njezini subotnji outfiti redovito privlače najviše pažnje na gradskoj šetnici, a svaka nova kombinacija potvrđuje da je riječ o dami koja itekako zna kako spojiti trendove, eleganciju i osobni stil. Marija već neko vrijeme slovi za jednu od najbolje odjevenih Zadranki, a njezine modne kombinacije često su tema razgovora među prolaznicima.

Ipak, iza pažljivo osmišljenih outfita stoji žena koja, kako sama kaže, cijelu priču nikada nije planirala. Ljubav prema modi prati je od malih nogu, a subotnje uređivanje za šetnju gradom za nju je prije svega osobni ritual i način izražavanja. Tko je Marija Bačić kada se ugase kamere, kako nastaju njezini zapaženi outfiti i osjeća li pritisak zbog titule koju joj je dodijelila javnost, otkrila je u razgovoru za Net.hr.

Foto: Instagram

Za početak, šira javnost vas zna kao “kraljicu zadarske špice”, ali tko je Marija kad se kamere ugase?

Kad se kamere ugase ja sam jedna sasvim obična žena koja voli mir i svoju rutinu. Volim estetiku u svakom smislu. Moda je moja strast, ali iza svega stoji prizemljena osoba koja zna tko je i što želi.

Kako je krenula priča o "kraljici zadarske špice", jeste li se ciljano sređivali baš za špicu ili je to nekako spontano došlo?

Sve je krenulo spontano. Oduvijek sam se voljela sredit ne zbog drugih nego zbog sebe. Špica je samo postala mjesto gdje se to primijetilo.

Foto: Instagram

Odakle ta ljubav prema modi? Je li to krenulo još u djetinjstvu ili se razvilo kasnije?

Ljubav prema modi je prisutna od malih nogu. S godinama sam izbrusila svoj stil i postala hrabrija u kombiniranju komada.

Da morate opisati svoj stil u tri riječi, koje bi to bile?

Tri riječi kojima bih opisala svoj stil su trendy, elegantno, snažno.

Kako nastaje vaš outfit za subotu, vrtite li kombinacije u glavi danima prije ili sve klikne u zadnji tren? Odakle crpite inspiraciju?

Kombinacije zamislim unaprijed, nećemo se lagat. Ali i to je dio u kojem uživam. Inspiraciju crpim ponajviše iz street stylea velikih gradova. Volim kapute, kožu, rukavice, statement detalje.

Foto: Instagram

Nismo mogli ne primijetiti, pomno smišljene outfite uvijek prate i besprijekorna šminka i frizura. Biste li ikad došli na špicu potpuno prirodni, bez šminke i frizure, ili je to dio vašeg identiteta?

Šminka i frizura su produžetak outfita. Volim naglašene usne i urednu kosu.

S obzirom na to da se vaše pojavljivanje na zadarskoj špici sada već na neki način i iščekuje, osjećate li pritisak prilikom slaganja outfita? Biste li prošetali gradom u trenirci ili je to u vašem slučaju nemoguće?

Nigdje ne idem nesređena. Jednostavno se volim sredit i uživam u tom. Ne osjećam pritisak više to doživljavam kao zabavu.

Imate li neki “signature” komad bez kojeg špica jednostavno nije ista?

Dugi kaput i upečatljive rukavice.

Foto: Instagram

Postoji li nešto što nikad, ali baš nikad ne biste odjenuli bez obzira koliko je trendi?

Trendove pratim mada neki nisu za mene pa ih preskočim.

Imate li neki komad koji čuvate u ormaru godinama i nikad ga se ne biste riješili?

Imam nekoliko bezvremenskih kaputa i kožnih komada koji su ulaganje i ne izlaze iz mode.

Foto: Instagram

Koliko vam je važno da outfit bude udoban, a koliko da bude efektan?

Bitno mi je da je outfit udoban, ali puno više da je efektan jer kad se osjećamo dobro u onom što nosimo je po meni najbolji osjećaj.

Za kraj, je li vam se ikad dogodio modni promašaj zbog kojeg ste kasnije rekli: “Što mi je to trebalo”?

Bilo je faza eksperimentiranja i svakome se dogodio modni promašaj, ali danas bolje poznajem sebe i svoj stil.

