Pogledajte na što liči stara cesta prema moru: 'Cijeli život se tu vozim, ovo još nisam doživila'

Autocesta A1 Zagreb- Split-Dubrovnik otvorena je na sve skupine vozila, izvijestio je HAK. Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski.

Otvorene su i autocesta A6 Rijeka-Zagreb, autocesta A7 Rupa-Rijeka-Šmrika, državna cesta DC3 kroz Gorski kotar i Krčki most.

Samo za osobna vozila otvoreni su:

Lička magistrala (DC1) između Korenice i Udbine,

državna cesta DC54 Maslenica-Zaton Obrovački

Paški most (DC106)

DC25 Korenica-Lički Osik

DC429 Smoljanac-Prijeboj

DC52 između mjesta Prozor i Vrelo Koreničko.

'Ovo još nisam doživila!'

A nama se javila čitateljica koja se s djecom zaputila automobilom iz Dalmacije prema Zagrebu.

Na put je krenula starom cestom u vrijeme kada je još dio autoceste A1 bio zatvoren.

"Cijeli zivot se vozim tom cestom, prošla sam je 1000 puta u životu, ovo jos nisam doživila", rekla nam je. "Totalni užas!", dodaje.

Podsjećamo, na snazi je i dalje upozorenje za vozače da ne idu na put bez zimske opreme.

