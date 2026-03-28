Ove ljepotice vladale su Antrumom: Pogledajte kako je izgledao ludi provod prije 13 godina

Ožujak 2013. bio je vrijeme kada je Antrum u Prelog bio središte noćnog života i mjesto gdje su vikendi značili samo jedno – izlazak bez granica. Plesni podij bio je krcat, glazba glasna, a atmosfera opuštena i spontana. Donosimo rasplesane prizore dotjeranih djevojaka, nasmijanih lica i ekipa koje su znale kako se zabavlja do jutra. Štikle, haljine, košulje i razigrano raspoloženje obilježili su večeri koje su često trajale do prvih zraka sunca. Pogledajte kako je izgledao noćni život Preloga prije više od deset godina. Više fotografija možete vidjeti na portalu Emedjimurje.