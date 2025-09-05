Da, to je stvarno ona: Svi je pamte kao 'Ružnu Betty', a danas je san mnogih muškaraca

America Ferrera (41) je američka glumica honduraškog podrijetla koja je slavu stekla ulogom Betty Suarez u seriji "Ugly Betty", za koju je osvojila Emmy, Zlatni globus i nagradu Ceha glumaca. Odrasla je u radničkoj obitelji kao najmlađa od šestero djece, a karijeru je gradila unatoč stereotipima o izgledu i podrijetlu. Nakon Betty, uspješno je nastavila kao producentica i redateljica, posebno u seriji "Superstore", te je posuđivala glas u animiranom hitu "Kako izdresirati zmaja". Aktivno se bori za prava žena i manjina, sudjeluje u društvenim i političkim pokretima te je poznata po svom feminističkom govoru u filmu "Barbie" iz 2023. U privatnom životu je udana za redatelja Ryana Piersa Williamsa, s kojim ima dvoje djece, i otvoreno govori o izazovima majčinstva i karijere.