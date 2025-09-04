ŠTO SE DOGAĐA NA KAPTOLU? /

Krema domaće scene na promociji u Zagrebu: Plenković doveo sina, a lijepa glumica solirala

Foto: Luka Antunac/pixsell
Andrej Plenković, Lucija Lugomer i Monika Mihajlović
1 /13
Na svečanoj premijeri crtića ''Velika utrka Europe'' u zagrebačkom kinu našla su se brojna poznata lica koja nisu mogla propustiti ovaj događaj. Zvijezde koje gledamo na malim ekranima među kojima se nalaze i neka politička imena, ovom događaju prisustvovali su sami ili u društvu djece.

Zavirite u galeriju i pogledajte atmosferu na svečanoj premijeri gdje su bili hrvatski premijer Andrej Plenković (55) sa sinom, ministar turizma i sporta Tonči Glavina (44) sa suprugom i djecom, a s obitelji je ondje stigao i RTL-ov voditelj Tomislav Jelinčić (48).

Na promociju je stigla i glumica iz RTL-ove hit serije ''Sjene prošlosti'', kao i hrvatski plus-size model Lucija LugomerSandi Pego i njegova supruga Cindy Šoštarić Hadžić te novinarka i podcasterica Ana Radišić

4.9.2025.
21:00
Hot.hr
Luka Antunac/pixsell
Tomislav JelinčićAndrej PlenkovićLucija LugomerAna RadišićMonika MihajlovićTonči GlavinaPromocijaSjene ProšlostiVoyoRtl
