Krema domaće scene na promociji u Zagrebu: Plenković doveo sina, a lijepa glumica solirala

Na svečanoj premijeri crtića ''Velika utrka Europe'' u zagrebačkom kinu našla su se brojna poznata lica koja nisu mogla propustiti ovaj događaj. Zvijezde koje gledamo na malim ekranima među kojima se nalaze i neka politička imena, ovom događaju prisustvovali su sami ili u društvu djece.

Zavirite u galeriju i pogledajte atmosferu na svečanoj premijeri gdje su bili hrvatski premijer Andrej Plenković (55) sa sinom, ministar turizma i sporta Tonči Glavina (44) sa suprugom i djecom, a s obitelji je ondje stigao i RTL-ov voditelj Tomislav Jelinčić (48).

Na promociju je stigla i glumica iz RTL-ove hit serije ''Sjene prošlosti'', kao i hrvatski plus-size model Lucija Lugomer, Sandi Pego i njegova supruga Cindy Šoštarić Hadžić te novinarka i podcasterica Ana Radišić.