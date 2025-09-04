TALIJANSKI MODNI MAHER /

Odijelo ne čini čovjeka, osim ako je u pitanju Giorgio Armani: S razlogom je sinonim za luksuz

Odijelo ne čini čovjeka, osim ako je u pitanju Giorgio Armani: S razlogom je sinonim za luksuz
Giorgio Armani
Giorgio Armani, talijanski modni dizajner i osnivač modne kuće koja nosi njegovo ime, preminuo je 4. rujna u dobi od 91 godine, a vijest je potvrdila njegova tvrtka, istaknuvši da je radio sve do posljednjih dana, posvećen kolekcijama i projektima koji su ostali nedovršeni te da će sprovod biti održan u krugu obitelji. Rođen je 11. srpnja 1934. u Piacenzi, a odrastao je u obitelji skromnih primanja, no snažnog osjećaja za stil, ponajprije zahvaljujući majci koja je šivala odjeću za svoju djecu i tako u njemu razvila smisao za estetiku.

 

 

Odijelo ne čini čovjeka, osim ako je u pitanju Giorgio Armani: S razlogom je sinonim za luksuz