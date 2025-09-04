Vlasnik luksuznog autosalona propucan s dva metka: Ovo je mjesto zločina kraj Zadra

Vlasnik salona luksuznih automobila ranjen je u pucnjavi u salonu u četvrtak u mjestu Murvica kraj Zadra.

Liječnici su mu pomoć pružili u zadarskoj bolnici, a RTL Danas neslužbeno doznaje da je zadobio ranu natkoljenice i prednje trbušne stijenke. Iz bolnice su potvrdili da je operiran i da je stabilno.

Salon u kojem se nalaze automobili vrijedni više od četiri milijuna eura inače iznajmljuje luksuzna vozila za spotove.

Priopćenje policije

O pucnjavi se oglasila i Policijska uprava zadarska koja je izvijestila da su oko 12.30 sati zaprimili dojavu da je na području Briševa iz vatrenog oružja ozlijeđen muškarac.

"Prema sada dostupnim informacijama, u prostorijama radionice autosalona je ranjen hrvatski državljanin, kojem su djelatnici HMP-i pružili prvu pomoć na mjestu događaja te je prevezen u OB Zadar na pružanje daljnje liječničke pomoći", navela je policija u priopćenju.

Dodali su da je druga muška osoba, koja se dovodi u svezu s događajem brzo uhićena te da se nalazi pod nadzorom policije. Mediji su izvijestili da je riječ o 54-godišnjaku koji je s pištoljem došao u salon i vlasnika upucao pred djetetom jer se, navodno, osjećao prevarenim kod popravka automobila.

