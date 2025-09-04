Pucnjava u Zadru: Ranjen vlasnik luksuznog autosalona!

Malo iza podneva u pucnjavi u salonu luksuznih automobila u mjestu Murvica kraj Zadra ozlijeđen je njezin vlasnik, potvrdila je zadarska policija. Prevezen je u zadarsku bolnicu gdje mu je pružena liječnička pomoć.

Salon, u kojem se nalaze automobili vrijedni preko četiri milijuna eura, inače iznajmljuje luksuzna vozila za spotove.

"Danas, 04. rujna oko 12,30 sati policija je zaprimila dojavu da je na području Briševa, iz vatrenog oružja ozlijeđena jedna muška osoba. Prema sada dostupnim informacijama, u prostorijama radionice autosalona je ranjen hrvatski državljanin, kojem su djelatnici HMP-i pružili prvu pomoć na mjestu događaja te je prevezen u OB Zadar na pružanje daljnje liječničke pomoći", kazali su iz policije.

Počinitelj je uhićen, a traje očevid nakon kojeg će biti poznato više detalja.

