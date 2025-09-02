KIOSK NA METI /

Oružana pljačka u zagrebačkoj Dubravi: Prijetio radniku pa se izgubio s novcem

Foto: Hrvoje Jelavic/pixsell

Materijalna šteta procijenjena je na više desetaka eura

2.9.2025.
15:26
Dunja Stanković
Hrvoje Jelavic/pixsell
Nepoznati razbojnik u ponedjeljak popodne okomio se na kiosk u zagrebačkoj Dubravi koji je uz prijetnju oružjem opljačkao. Meta napada bio je 60-godišnji zaposlenik, javlja policija. 

Pljačka se dogodila u kiosku u Ulici Trnovčica malo iza 7 sati u ponedjeljak. "Počinitelj uz prijetnju vatrenim oružjem počinio razbojništvo nad 60-godišnjim zaposlenikom kioska te otuđio novac", dodaju iz zagrebačke policije. 

Materijalna šteta procijenjena je na više desetaka eura. 

ZagrebDubravaPljačka
