Oružana pljačka u zagrebačkoj Dubravi: Prijetio radniku pa se izgubio s novcem

Nepoznati razbojnik u ponedjeljak popodne okomio se na kiosk u zagrebačkoj Dubravi koji je uz prijetnju oružjem opljačkao. Meta napada bio je 60-godišnji zaposlenik, javlja policija.

Pljačka se dogodila u kiosku u Ulici Trnovčica malo iza 7 sati u ponedjeljak. "Počinitelj uz prijetnju vatrenim oružjem počinio razbojništvo nad 60-godišnjim zaposlenikom kioska te otuđio novac", dodaju iz zagrebačke policije.

Materijalna šteta procijenjena je na više desetaka eura.

