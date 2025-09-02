Oružana pljačka u zagrebačkoj Dubravi: Prijetio radniku pa se izgubio s novcem

POBJEGAO S MJESTA NESREĆE /
Materijalna šteta procijenjena je na više desetaka eura
Nepoznati razbojnik u ponedjeljak popodne okomio se na kiosk u zagrebačkoj Dubravi koji je uz prijetnju oružjem opljačkao. Meta napada bio je 60-godišnji zaposlenik, javlja policija.
Pljačka se dogodila u kiosku u Ulici Trnovčica malo iza 7 sati u ponedjeljak. "Počinitelj uz prijetnju vatrenim oružjem počinio razbojništvo nad 60-godišnjim zaposlenikom kioska te otuđio novac", dodaju iz zagrebačke policije.
Materijalna šteta procijenjena je na više desetaka eura.
