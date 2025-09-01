Panika u noći u zagrebačkom naselju: Netko pucao, djeca počela bježati?

Više pucnjeva iz vatrenog oružja navodno su čuli stanovnici zagrebačkih Ravnica i to na školskom igralištu.

U isto vrijeme na tom mjestu igrala su se navodno i djeca koja su počela panično trčati.

Jutarnji list navodi da su policajci satima nakon toga pretraživali svjetiljkama navedenu lokaciju - moguće tražeći čahure.

Kvartom kruži priča da je nadomak igrališta bio crni Golf 2 iz kojeg je izašao mladić s kapuljačom na glavi i počeo pucati u vis.

Iz zagrebačke policije potvrdili su nam kako su dojavu o pucnjavi zaprimili oko 20.35 sati. Detalje o svemu za sad ne daju, postupanje je u tijeku.

