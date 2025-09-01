Užas u Međimurju: Starca namamio u napuštenu kuću, silovao i brutano premlatio - žrtva preminula

Mučan slučaj iz Čakovca u kojem je muškarac namamio starca, silovao, potom brutalno pretukao nakon čega je žrtva preminula, dobio je pravosudni nastavak.

Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu je, nakon provedene istrage, podiglo pred Županijskim sudom u Varaždinu optužnicu protiv hrvatskog državljanina (1989.) zbog kaznenih djela ubojstva iz članka 110. Kaznenog zakona, teškog kaznenog djela protiv spolne slobode iz članka 154. stavka 2. u vezi stavka 1. točke 6. i u vezi članka 153. stavka 2. i 1. Kaznenog zakona i teške krađe iz članka 229. stavka 1. točke 4. u vezi članka 228. stavka 1. Kaznenog zakona.

Podsjetimo, 36-godišnjak je kobnog 8. ožujka ove godine oko 8.30 sreo žrtvu na ulici. Znali su se od ranije i 36-godišnjak je namamio 71-godišnjaka da odu u napuštenu kuću u Ulici Ivana Gorana Kovačića.

Tu je mlađi muškarac nasrnuo na žrtvu, nožem je zaprijetio i potom silovao te ga potom rukama, nogama i metalnom šipkom više puta udario po glavi i tijelu. Ukrao je njegov novčanik i mobitel te otišao, no policija ga je uskoro našla i uhitila.

Ozlijeđenog 71-godišnjaka prevezli su u bolnicu no on je od težine ozljeda preminuo 5. svinja.

Optužnicom se 36-godišnji okrivljenik tereti da je 8. ožujka 2025. u kući u Čakovcu, uz uporabu fizičke sile i noža izvršio nad 71-godišnjakom spolnu radnju izjednačenu sa spolnim odnošajem, a nakon toga, pristajući da ga usmrti, zadao mu više udaraca rukama, nogama i metalnom šipkom po glavi i tijelu i nanio mu teške i po život opasne ozljede od kojih je 71-godišnjak preminuo 5. svibnja 2025., a potom dok je žrtva ležao na podu, uzeo i zadržao za sebe njegov novčanik s novcem i bankovnim karticama te mobitele.

U optužnici je državno odvjetništvo predložilo da se produlji istražni zatvor protiv okrivljenika zbog opasnosti od ponavljanja kaznenih djela.

