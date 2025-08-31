Klaun sa sjekirama Mejašima prijetio da će ih ubiti: 'Sjećam se lokve krvi...'

Geološki tehničar Luka mogao bi u zatvor nakon što je članovima benda Mejaši, obučen u klauna i sa sjekirom u rukama, prijetio će ih ubiti, piše Jutarnji list.

Sve se to odvijalo u Sračincu, 15. veljače ove godine, gdje se Mejaši imali svoj koncer, a s obzirom na to da se on pod jakim utjecajem alkohola nedolično ponašao, članovi benda Dino B. i Voljen M. su ga mirno zamolili da napusti prostoriju.

To se njemu nije svidjelo pa je ponovno ušao u prostoriju gdje su bili glazbenici te im, držeći sjekire u rukama koje je podigao u vis, poručio: "Tko će sad mene za*ebavati i odavde istjerati. Sad ću vas ubiti". Na kraju su ga članovi benda uhvatili i srušili na pod te spriječili eventualna ozljeđivanja.

Od prije poznat policiji

Policija je muškarca odmah uhitila i odvela na triježnjenje, a potom i na istraživanje nakon kojeg su ga kazneno prijavili za prijetnje smrću.

Slučaj je nedavno stigao i do suda u Varaždinu, a u podignutoj optužnici tužiteljstvo za njega traži 11 mjeseci zatvora, ali da ih odradi kroz rad za opće dobro jer je riječ o osobi koja već ima dvije presude iza sebe u Njemačkoj, i to zbog vožnje pod utjecajem alkohola te zbog krađe.

Glazbenici Dino B. i Voljen M. istražiteljima su ispričali da su kobnog dana povodom karnevala imali koncert u Sračincu. Nakon koncerta svi članovi benda su se nalazili u prostoriji Doma kulture u koju je nakon nekog vremena ušetao okrivljeni.

'Ovo nije moj stil'

"Neko vrijeme se zadržao u našem društvu. Bio je pijan i postao je naporan pa smo ga počeli ignorirati. Iz čista je mira zatim uzeo čašu s vinom kojeg je prolio po Dinovu licu. Ujedno ga je odgurnuo i u zid. Otpratili smo ga do izlaza, ali se nakon nekog vremena vratio i to sa dvije sjekire. U svakoj ruci po jedna. Okrenuo se prema nama i počeo govoriti... U strahu da ne zamahne sjekirama uhvatili smo ga rukama i srušili na pod te ga tako držali do dolaska policije", ispričali su glazbenici prisjetivši se da je muškarcu tekla krv iz nosa vjerojatno od pada na pločice.

Luka je u svoju obranu rekao da se malo toga sjeća. "Sjećam se lokve krvi na podu, 15 do 20 policajaca koji su stigli kao i da sam se okliznuo i pao jer su me mlatili. Oštećenike koji su glazbenici grupe Mejaši na čijem sam koncertu bio taj dan, poznajem iz viđenja. Znam da sam bio pod utjecajem alkohola, a kako je bio fašnik bio sam odjeven u klauna, odnosno dvorsku ludu. Ne sjećam se da bi ikome prijetio sjekirama. Moguće je, ali se ne sjećam. Znam da sam ujedno napuhao 1,91 promil. Oštećenima nemam namjere nikakve nauditi jer nije moj stil da nekome govorim da ću ga ubiti".

