Užas na A4: Hitnim koridorom projurili vatrogasci, dignut i helikopter Hitne

Teška prometna nesreća dogodila se na autocesti A4 Goričan - Zagreb, dva kilometara prije čvora Popovec u smjeru Zagreba.

Na autocesti je totalni zastoji, promet je prekinut. U jednom trenutku aktivirao se hitni koridor kojim su projurili vatrogasci.

Kako nam je potvrdila PU zagrebačka, dojavu o prometnoj nesreći u kojoj su sudjelovala dva automobila i jedan motocikl, dobili su u 16.37 sati, a jedna osoba je prevezena u KB Dubrava. Policijski očevid još uvijek traje. Na prometnu nesreću upozorava i HAK. Autocesta je trenutačno zatvorena, a obilazni pravci su čvor Sveta Helen (A4) - ŽC3106 - DC3 - čvor Popovec (A4).

Prema slikama i snimkama s mjesta nesreće na mjesto događaja sletio je i helikopter Hitne pomoći i četiri vatrogasna vozila.

