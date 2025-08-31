IMAMO PRVE SNIMKE /

Užas na A4: Hitnim koridorom projurili vatrogasci, dignut i helikopter Hitne

Autocesta je trenutačno zatvorena, a obilazni pravci su čvor Sveta Helen (A4) - ŽC3106 - DC3 - čvor Popovec (A4)

31.8.2025.
17:42
Ines Nastav
Net.hr
Teška prometna nesreća dogodila se na autocesti A4 Goričan - Zagreb, dva kilometara prije čvora Popovec u smjeru Zagreba. 

Na autocesti je totalni zastoji, promet je prekinut. U jednom trenutku aktivirao se hitni koridor kojim su projurili vatrogasci.

Kako nam je potvrdila PU zagrebačka, dojavu o prometnoj nesreći u kojoj su sudjelovala dva automobila i jedan motocikl, dobili su u 16.37 sati, a jedna osoba je prevezena u KB Dubrava. Policijski očevid još uvijek traje. Na prometnu nesreću upozorava i HAK. Autocesta je trenutačno zatvorena, a obilazni pravci su čvor Sveta Helen (A4) - ŽC3106 - DC3 - čvor Popovec (A4). 

Prema slikama i snimkama s mjesta nesreće na mjesto događaja sletio je i helikopter Hitne pomoći i četiri vatrogasna vozila.

Prometna NesrećaAutocesta A4
