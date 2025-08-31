Šok na svadbi kod Zagreba: Dok su plesali i slavili, netko im je provalio u aute i ukrao tisuće eura

Svadba u blizini Zagreba nekim je gostima ostavila gorak okus nakon što im je nepoznati počinitelj provalio u automobile i opljačkao ih, dok su oni bezbrižno uživali u slavlju.

Sve se dogodilo u subotu navečer na parkiralištu kod jednog ugostiteljskog objekta u Rakovom Potoku. Materijalna šteta iznosi nekoliko tisuća eura.

"Bili smo na svadbi, kad je počela jako padati kiša. Kasnije smo vidjeli da nam je netko provalio u automobile i pokrao stvari", kazala je jedna od žrtvi drskog kradljivca za 24 sata.

Istraga u tijeku

Njemu su, kaže, ukrali 400 eura. "Iz policije su nam rekli da nisu nikada vidjeli ovako nešto na njihovom području. Auti nemaju nikakvo oštećenje, bili su otključani daljinskim. Pregledali su aute, poslikali, a stigla je i ekipa za očevid", dodao je gost sa svadbe.

Policija je potvrdila krađu, dodavši da je istraga u tijeku.

Vlasnik restorana gdje se održala svadba kazao je da je pokradeno šest od 160 gostiju, i da su automobili oštećenih bili parkiranu na mjestu gdje nema kamera.

"Nama se u 30 godina poslovanja ovo nikad nije dogodilo. U šoku smo i žao nam je što se to dogodilo", zaključuje vlasnik objekta.

POGLEDAJTE VIDEO: Turistkinja koju je opljačkao taksist: 'Muž mi je prije nego što je umro rekao - Volio bih da putuješ s tim novcem'