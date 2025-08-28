U PERIODU OD DVIJE GODINE /

Zaposlenica iz tvrtke u kojoj je radila uzela 122.000 eura! Dnevne utrške spremala u svoj džep

Zaposlenica iz tvrtke u kojoj je radila uzela 122.000 eura! Dnevne utrške spremala u svoj džep
Foto: Kaportal

Iz policije navode da su temeljem naloga Općinskog državnog odvjetništva u Vukovaru policajci iz Tovarnika proveli kriminalističko istraživanje nad 35-godišnjakinjom

28.8.2025.
15:41
Hina
Kaportal
Policijska uprava vukovarsko-srijemska izvijestila je u četvrtak da 55-godišnju zaposlenicu jedne poljoprivredne tvrtke sumnjiče za pronevjeru veću od 122.000 eura.

Iz policije navode da su temeljem naloga Općinskog državnog odvjetništva u Vukovaru policajci iz Tovarnika proveli kriminalističko istraživanje nad 35-godišnjakinjom zbog sumnje u pronevjeru.

"Kriminalističkim istraživanjem utvrđena je sumnja kako je 35-godišnjakinja od ožujka 2022. do rujna 2024. godine, kao zaposlenica poljoprivredne tvrtke s područja Vukovarsko-srijemske županije, u više navrata dnevne utrške tvrtke zadržala za sebe te na taj način stekla nepripadnu materijalnu korist u iznosu od preko 122.000 eura na štetu tvrtke", stoji u policijskom priopćenju.

Dodaju da je o kriminalističkom istraživanju podnijeto posebno izvješće Općinskom državnom odvjetništvu u Vukovaru.

