Počela berba grožđa, radnici se traže preko oglasa: Evo kolika je satnica!

Počinje berba grožđa u vinogradima diljem Hrvatske, a veliki proizvođači opet su u problemima s manjkom radne snage.

Kako navodi poral Danica, internet je prepun oglasa kojima se traže berači, a Krauthaker u Kutjevu traži 30 berača, baranjsko Belje 20, Anđelini Gačišća 20, Budimci Darda 10…

Neki nude bruto plaću od 970 eura mjesečno (minimalac), drugi plaćaju satnicu.

Na istoku Hrvatske berači su uglavnom starija populacija: umirovljenici i nezaposleni. Mnogi vinogradari plaćaju satnicu koja iznosi između 6 i 8 eura ili dnevnicu koja je u prosjeku 50-ak eura. Smještaja uglavnom nema.

Oglasnici već nude grožđe za prodaju onima koji planiraju proizvoditi vlastito vino, a nemaju dovoljne količine. Cijena se u pravilu kreću od 1,40 do čak 2 eura za kilogram. Očekuje se kako će cijena bijelog vina u rinfuzi i ove godine biti oko 5 eura litra.

POGLEDAJTE VIDEO: Poljoprivrednici zaprijetili prosvjedom traktorima: 'Ministre, počni raditi ili zbogom'