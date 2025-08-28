Pogledajte što je ostalo od Hipodroma nakon Thompsonova koncerta: Menadžer tvrdi bit će bolji nego prije

Mjesec i pol nakon velikog koncerta Marka Perkovića Thompsona u Zagrebu, 19. kolovoza započela je sanacija travnjaka i trkačkih staza na Hipodromu. Prema protokolu potpisanom s Ustanovom za upravljanje sportskim objektima, organizator je održao svoju riječ i krenuo u obnovu prostora koji je bio značajno oštećen tijekom glazbenog događaja.

Radovi su započeli na dijelovima gdje su postavljani glavni elementi koncertne infrastrukture, a posebno na galopskim stazama koje su, prema riječima Thompsonova menadžera Zdravka Barišića, bile najviše pogođene. Barišić je dodao kako će teren vratiti u bolje stanje nego što je bio prije.

Iz Konjičkog društva Zagreb poručuju da će oštećeni dio Hipodroma biti neupotrebljiv najmanje dva mjeseca, a da trkaći sportovi do kraja godine neće moći normalno funkcionirati