Od štreberice Alex iz 'Moderne obitelji' do fatalne žene: Ovako se Ariel Winter mijenjala kroz godine

Foto: Profimedia
Pogledajte nevjerojatnu transformaciju Ariel Winter
1 /25
Ariel Winter (27) ime je koje mnogi odmah povezuju s Alex Dunphy iz kultne serije Moderna obitelj. No djevojčica koja je odrasla pred očima milijuna gledatelja danas je samouvjerena mlada žena čija je transformacija – i fizička i osobna – jedna od najupečatljivijih u Hollywoodu.

Od glumice koja je kao tinejdžerica nosila naočale i bojila kosu tamno do žene koja otvoreno zagovara pozitivnu sliku o tijelu i mentalno zdravlje, Ariel je prošla kroz izazove, turbulentno privatno odrastanje i prekretnice koje su je oblikovale u osobu kakva je danas.

Karijeru je započela već sa četiri godine, a uloga Alex Dunphy u Modernoj obitelji donijela joj je međunarodnu slavu i nagrade. No Arielin život iza kamere nije bio jednostavan – borila se s obiteljskim problemima, podvrgnula operaciji smanjenja grudi i otvoreno progovorila o važnosti mentalnog zdravlja.

Danas Ariel Winter živi mirnijim životom, fokusirana na osobni rast, kreativne projekte i volonterski rad.

Pogledajte fotogaleriju koja prikazuje nevjerojatnu transformaciju Ariel Winter – od štreberice Alex do elegantne, samouvjerene plavuše.

27.8.2025.
21:04
Hot.hr
Profimedia
Ariel WinterGlumicaModerna Obitelj
