DA, I TOGA IMA /

Javno bičevanje u 21. stoljeću: Kažnjeni zbog preljuba, kockanja i ljubavi prema istom spolu

Javno bičevanje u 21. stoljeću: Kažnjeni zbog preljuba, kockanja i ljubavi prema istom spolu
Foto: Profimedia
1 /18
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U indonezijskoj pokrajini Aceh, 10 ljudi, među kojima su bila i dva homoseksualca, javno je bičevano. Prema strogom islamskom šerijatskom zakonu proglašeni su krivima za preljube, kockanje i homoseksualnost. 

Svaki od "osuđenika" dobio je po 76 udaraca bičem. 

Među bičevanima su bili preljubnici, kockari, kao i dvojica muškaraca koji su krivi za međusobno grljenje i ljubljenje. Šerijatski zakon na snazi ​​je u toj pokrajini od 2006. godine. Indonezijska vlada napravila je taj ustupak kako bi okončala višedesetljetnu separatističku pobunu.

27.8.2025.
14:35
Tajana Gvardiol
Profimedia
BičevanjeIndonezijaKockariPreljubniciHomosekusalci
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
DA, I TOGA IMA /
Javno bičevanje u 21. stoljeću: Kažnjeni zbog preljuba, kockanja i ljubavi prema istom spolu