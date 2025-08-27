Uske haljine, kratke suknje i sportski kompletići: Osječanke izdominirale špicom u vrućim izdanjima

Osječanke su ovaj kolovoz posebno zadivile istančanim, ali i zavodljivim modnim ukusom. Na osječkoj špici mogle su se vidjeti razne kombinacije, od laganih ljetnih haljina i pripijenih suknji do sportskih kompletića i elegantnih odijela.

Atraktivne dame mamile su poglede brojnih prolaznika, a u galeriji pogledajte koje su sve Osječanke ovaj mjesec stale pred objektiv fotoreportera portala SiB.net.hr!

