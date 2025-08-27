NIKAD NE RAZOČARAJU /

Uske haljine, kratke suknje i sportski kompletići: Osječanke izdominirale špicom u vrućim izdanjima

Foto: Ivica Benić/sib.hr
Osječanke su ovaj kolovoz posebno zadivile istančanim, ali i zavodljivim modnim ukusom. Na osječkoj špici mogle su se vidjeti razne kombinacije, od laganih ljetnih haljina i pripijenih suknji do sportskih kompletića i elegantnih odijela. 

Atraktivne dame mamile su poglede brojnih prolaznika, a u galeriji pogledajte koje su sve Osječanke ovaj mjesec stale pred objektiv fotoreportera portala SiB.net.hr!

27.8.2025.
12:31
Hot.hr
Ivica Benić/sib.hr
OsijekIzdanjašpica
Uske haljine, kratke suknje i sportski kompletići: Osječanke izdominirale špicom u vrućim izdanjima