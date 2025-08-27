Nasilje, borba s kilogramima i alkoholom: Bila je jedna od najljepših žena u regiji, a onda...

Pjevačica Ana Nikolić (46) prijavila je bivšeg partnera, kompozitora Gorana Ratkovića Raleta, zbog fizičkog i psihičkog nasilja, nakon čega je on dobio zabranu prilaska. U razgovoru za Hype TV ispričala je da ju je tijekom vožnje udario, otkopčao joj pojas i gurnuo prema staklu, a videosnimka na kojoj pokazuje modrice potresla je javnost. S druge strane, glazbenik tvrdi da je zapravo on njezina žrtva te da ga je pjevačica više puta fizički i psihički zlostavljala. No, tko je zapravo Ana Nikolić?