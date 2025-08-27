Marija Šarapova je neprepoznatljiva: Nekad najljepšu sportašicu nećete prepoznati, ne liči na sebe

Marija Šarapova, jedna od najpoznatijih tenisačica svih vremena, nekad najljepša sportašica svijeta koja je mamila udahe mnogih, tijekom karijere bila je sinonim za snagu, eleganciju i besprijekornu atletski građu. S visinom od 188 cm, vitkim i mišićavim tijelom, te nevjerojatnom izdržljivošću na terenu, Šarapova je godinama dominirala ženskim tenisom. Osvojila je pet Grand Slam naslova, a njezino ime bilo je gotovo jednako popularno izvan terena kao i unutar njega, zahvaljujući njenoj pojavi, stilu i karizmi, mladost i ambiciji...

No, nakon što je u veljači 2020. službeno objavila povlačenje iz profesionalnog tenisa, Marija Šarapova prošla je kroz drastičnu fizičku transformaciju koja je vidljiva.

Vitko i mišićavo tijelo koje su pratili mediji i fanovi tijekom gotovo dva desetljeća profesionalne karijere sada je zamijenjeno drugačijom građom, s vidnim nagomilavanjem kilograma i promjenama u obliku tijela. Nije to sve. Slavna Ruskinja počela se i drugačije oblačiti, čime je kompletirala svoju drastičnu fizičku transformaciju. Pisali smo neki dan o tome kako je još jedna bivša ruska tenisačica, slavna Ana Kurnjikova, isto doživjela fizičke promjene i izgleda potpuno drugačije. Priložili smo i galeriju nekad i sad koju možete vidjeti - OVDJE.

Promjene kod Marije Šarapove isto su brzo primijećene i postale su isto kao i kod Ane Kurnjikove tema javnih komentara, memeova i rasprava na društvenim mrežama. Dok neki izražavaju iznenađenje i šok, drugi ističu kako fizički izgled ne bi trebao biti mjerilo vrijednosti ili uspjeha sportašice koja je cijeli život posvetila profesionalnom sportu. Publika i mediji brzo su primijetili da više ne sliči na atletski profil koji je nosila godinama. Tijelo je postalo punije, s drugačijom građom, što je izazvalo lavinu komentara na društvenim mrežama i u online medijima.

Na Instagramu su se pojavili komentari poput:

"Ne mogu vjerovati da je to ista Marija… izgleda potpuno drugačije!"

"Svi sportaši se mijenjaju nakon karijere, ali ovo je šokantno."

"Još uvijek prekrasna, ali tijelo joj je očito promijenjeno."

Mediji su također istaknuli promjenu: tabloidi su objavljivali naslove poput "Marija Šarapova nakon tenisa – nevjerojatna transformacija" ili "Legendarna tenisačica više ne liči na sebe". Dok neki kritičari nisu skrivali iznenađenje, fanovi su brže isticali prirodnost i normalnost promjena: tijelo se mijenja s godinama, a Šarapova je nakon godina napornog treninga i turnira odlučila posvetiti vrijeme novim izazovima i privatnom životu.

Ipak, činjenica je da mnogi fanovi Šarapove teško prepoznaju u novom izdanju, što dodatno naglašava kontrast između njezine karijere i života nakon tenisa.

Ova transformacija postala je simbol šire diskusije o pritiscima javnosti na sportaše i sportašice, ali i o tome kako karijere u vrhunskom sportu oblikuju tijela, a potom i očekivanja publike. Marija Šarapova pokazuje da život nakon profesionalnog sporta nosi svoje izazove, uključujući i fizičke promjene koje su neizbježne s godinama i promjenom životnog stila.

Za mnoge, Šarapova je i dalje ikona – samo u drugačijem izdanju, koje podsjeća da slavne sportašice nisu imune na prirodan tijek vremena i promjene koje donosi život izvan reflektora. Ova galerija prikazuje Šarapovu kroz godine – od vrhunca teniske karijere, kada je simbolizirala sportsku perfekciju, do današnjeg izgleda koji mnoge iznenađuje i izaziva rasprave na društvenim mrežama.