Musk na korak od Marsa, SpaceX uspješno lansiran u svemir: Ovo je bio spektakl!

Trebalo je samo nekoliko eksplozija i iznos koji bi prehranio manju državu, ali 10. pokušaj Elona Muska, konačno se isplatio. SpaceX uspješno je lansiran u svemir iz južnog Teksasa u utorak oko 19.30 sati po lokalnom vremenu.

Divovski sustav visok 122 metra lansiran je u orbitu i dočekan glasnim navijanjem inženjerskih timova, piše Metro.co.uk.

Nekoliko minuta nakon početka leta, prvi stupanj rakete poznat kao Super Heavy srušio se u Meksički zaljev, izazvavši zvučni prasak.

Za razliku od drugih nedavnih testova, SpaceX je odlučio ne pokušati hvatanje s lansirnog tornja, već je umjesto toga testirao kako bi se ponašao ako bi se motor ugasio.

Pozornost se zatim prebacila na gornju fazu, poznatu i pojedinačno kao Starship, koja je predviđena za jednodnevni prijevoz posade i tereta kako bi demonstrirala svoje mogućnosti.

'Odličan posao'

Ali nije sve išlo glatko. Činilo se da su dijelovi motora u jednom trenutku eksplodirali, a zakrilca na boku rakete su se zapalila i ljuljala s jedne strane na drugu.

Dan Huot, voditelj komunikacija SpaceX-a, rekao je da je mnogo toga bilo očekivano jer je vozilo namjerno letjelo po teškoj putanji.

"Malo smo grubi prema ovom svemirskom brodu. Zaista ga pokušavamo testirati i provjeriti neke od njegovih slabih točaka", rekao je.

Ignorirajući nezgode, Musk je na X-u objavio: "Odličan posao SpaceX tima!!"

Samo ove godine Musk je imao tri neuspješna lansiranja, a u lipnju je jedna raketa čak eksplodirala na lansirnoj rampi.

Musk je prethodno rekao da svaki probni let Starshipa košta između 50 i 100 milijuna dolara. NASA je odabrala Starship za slanje svojih prvih astronauta na površinu Mjeseca od programa Apollo.

A Musk vidi Starship, dizajniran da se može u potpunosti ponovno koristiti, kao ključ za ostvarenje svog cilja rutinskog prijevoza ljudi na Mars.

Misija je završila stabilnim, motorom vođenim vertikalnim slijetanjem na površinu Indijskog oceana, zapadno od Australije.

"Svemirski" brod se zatim prevrnuo prije nego što je eksplodirao u divovsku vatrenu kuglu, očekivani pad vjerojatno uzrokovan njegovim sustavom za prekid leta.