PRIJE DEVET GODINA /

Zakleli se na vječnu ljubav pa se razveli za pet mjeseci: Vjenčanje Borisa Novkovića i Ines Katić

Zakleli se na vječnu ljubav pa se razveli za pet mjeseci: Vjenčanje Borisa Novkovića i Ines Katić
Foto: Dino Stanin/pixsell
Glazbenik Boris Novković (57) 2016. godine je uplovio u bračnu luku sa Zadrankom Ines Katić.
1 /21
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Glazbenik Boris Novković 2016. godine po treći je put izrekao sudbonosno "da", ovoga puta Zadranki Ines Katić, koja je od njega mlađa 19 godina.

Podsjetimo, glazbeniku je ovo bio treći brak. Prije Ines, Boris je bio u braku s glumicom Bojanom Gregorić, s kojom se vjenčao 1992. godine. Bivši par razveo se nakon pet godina braka.

Boris se drugi put oženio 2003. godine, i to s novinarkom Lucijom Matić. Bivši supružnici su dobili dvojicu sinova Nou i Bona. Nakon dvanaest godina zajedničkog života i devet godina formalnog braka, i ta je ljubavna priča završila razvodom.

 

 

27.8.2025.
8:29
Hot.hr
Dino Stanin/pixsell
Boris NovkovićInes Katić
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
PRIJE DEVET GODINA /
Zakleli se na vječnu ljubav pa se razveli za pet mjeseci: Vjenčanje Borisa Novkovića i Ines Katić