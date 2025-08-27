Zakleli se na vječnu ljubav pa se razveli za pet mjeseci: Vjenčanje Borisa Novkovića i Ines Katić

Glazbenik Boris Novković 2016. godine po treći je put izrekao sudbonosno "da", ovoga puta Zadranki Ines Katić, koja je od njega mlađa 19 godina.

Podsjetimo, glazbeniku je ovo bio treći brak. Prije Ines, Boris je bio u braku s glumicom Bojanom Gregorić, s kojom se vjenčao 1992. godine. Bivši par razveo se nakon pet godina braka.

Boris se drugi put oženio 2003. godine, i to s novinarkom Lucijom Matić. Bivši supružnici su dobili dvojicu sinova Nou i Bona. Nakon dvanaest godina zajedničkog života i devet godina formalnog braka, i ta je ljubavna priča završila razvodom.