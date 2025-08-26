Šetnja koja nije prošla nezapaženo: Par u bijeloj kombinaciji plijenio poglede Zagrepčana

U Zagrebu je danas zabilježen ugodan ljetni dan koji je izmamio brojne građane iz njihovih domova. Sunce je grijalo, a temperatura je savršeno pogodovala opuštanju na otvorenom, što su mnogi Zagrepčani odlučili iskoristiti na različite načine. Dok su neki pronašli svoj kutak mira i odmarali na travnjacima Tomislavca, drugi su se odlučili za šetnju gradom. Biciklisti su također bili aktivni, a posebno su se istaknule dame u elegantnim i lepršavim ljetnim kombinacijama. Nije prošao nezapaženo ni par koji se modno uskladio u bijelim tonovima te privlačiti poglede prolaznika.