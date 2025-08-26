Tko je kći kontroverznog branitelja? Pjeva pjesme Arkanove udovice i brani tatu na društvenim mrežama
Jedan od vođa benkovačkih branitelja, Nediljko Genda, nedavno je izazvao veliku pozornost zbog pokušaja zaustavljanja kulturnog programa "Nosi se". Program je bio uredno prijavljen policiji, ali je zbog sukoba odgođen.
U našoj galeriji pogledajte kako izgleda kći branitelja Nediljka Gende, Emili Genda o kojoj posljednjih dana bruji cijela regija.