Mistični kanjon koji čuva dušu Balkana: Evo što krije ovaj impresivni dragulj prirode

Od povijesne granice do inspiracije nobelovca Ive Andrića u romanu "Na Drini ćuprija", Drina je uvijek oblikovala živote ljudi. Njezina ćudljiva, krivudava priroda ovjekovječena je u poznatoj izreci "Tko će krivu ispraviti Drinu?!", koja slikovito opisuje uzaludan posao. Ipak, posjetiti ovaj kanjon i prepustiti se njegovoj ljepoti sve je samo ne uzaludan posao; to je iskustvo koje obogaćuje duh i trajno se urezuje u sjećanje.

Prolistajte galeriju i otkrijte životinjski svijet i raznorazne aktivnosti koje možete pronaći na rijeci Drini.