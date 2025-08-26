ZAPANJUJUĆA LJEPOTA /

Mistični kanjon koji čuva dušu Balkana: Evo što krije ovaj impresivni dragulj prirode

Foto: Profimedia
Stoljećima je bila granica svjetova, mjesto sudara Istoka i Zapada. Danas, neobično zelena, bistra i moćna rijeka Drina na svojim valovima nosi najveselije regate, probijajući se kroz raskošnu prirodu koja ju je učinila omiljenim odredištem boema i pustolova. Njezin kanjon, koji se dramatično usijeca u planinske masive Srbije, prizor je koji se pamti, a njegova ljepota jednako je zapanjujuća u svako godišnje doba, nudeći uvijek novo lice onima koji mu se vraćaju.
Od povijesne granice do inspiracije nobelovca Ive Andrića u romanu "Na Drini ćuprija", Drina je uvijek oblikovala živote ljudi. Njezina ćudljiva, krivudava priroda ovjekovječena je u poznatoj izreci "Tko će krivu ispraviti Drinu?!", koja slikovito opisuje uzaludan posao. Ipak, posjetiti ovaj kanjon i prepustiti se njegovoj ljepoti sve je samo ne uzaludan posao; to je iskustvo koje obogaćuje duh i trajno se urezuje u sjećanje.

Prolistajte galeriju i otkrijte životinjski svijet i raznorazne aktivnosti koje možete pronaći na rijeci Drini.

