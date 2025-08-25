Transrodna, danas modna ikona: Valentina Sampaio svojim izgledom osvojila je svjetske piste

Valentina Sampaio rođena je 10. prosinca 1996. u Aquirazu, u Brazilu. Od malih nogu osjećala je da je djevojka i već s osam godina dobila je podršku od psihologa koji ju je prepoznao kao transrodnu osobu. S obitelji koja ju je podržavala, odrasla je u okruženju ljubavi i razumijevanja, što joj je pomoglo da se razvije u snažnu i samouvjerenu mladu ženu.

Sa 12 godina javno je počela koristiti ime Valentina, a s 16 godina započela je manekensku karijeru unatoč početnim preprekama u industriji zbog svoje transrodne identifikacije. 2017. godine postala je prva transrodna žena na naslovnici Vogue Paris, a 2019. i prva transrodna modelka u kampanji Victoria’s Secret PINK. Godine 2020. bila je prva transrodni model u Sports Illustrated Swimsuit Issue, a 2024. godine zajedno s Alexom Consani postala je prva transrodni model koja je hodala na Victoria’s Secret Fashion Showu, stvarajući povijesni trenutak u modnoj industriji.

Valentina aktivno radi kao model i surađuje s prestižnim brendovima poput Dior Beauty, Armani Beauty i H&M. Također je glasna zagovornica prava LGBTQ+ zajednice i promiče inkluzivnost i prihvaćanje. Što se tiče privatnog života je biseksualna i trenutno je u vezi s Alexom Consani, također transrodnom manekenkom.