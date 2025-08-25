Dvojac koji je brutalno napao Slovence u Umagu u lisicama: Trećeg sutra dovode na sud

Dvojica od trojice osumnjičenih za napad na slovenske turiste u umaškom kafiću privedeni su danas na Sud u Puli. Privođenje trećeg osumnjičenog, koji je bio u bijegu, najavljeno je za utorak.

U sukobu su ozlijeđeni 32-godišnji Slovenac i još trojica njegovih sunarodnjaka koji su odbili liječničku pomoć. Sa šest šavova i potresom mozga hospitaliziran je u bolnici u Sloveniji te se čeka dostava liječničke dokumentacije kako bi se utvrdila točna kvalifikacija ozljeda.

O novom, zastrašujućem napadu javnost je saznala nakon što je procurila uznemirujuća snimka premlaćivanja na našoj obali. Sve se dogodilo oko jednog sata u noći sa subote na nedjelju kada je više napadača nasrnulo na slovenske goste udarajući ih palicama.

Među napadačima je i vlasnik kluba koji je za RTL Danas tvrdio da su Slovence desetak puta upozoravali da ne divljaju po kafiću i ne uznemiravaju druge godine.

Umaška policija provela je kriminalističko istraživanje nad dvojicom hrvatskih državljana u dobi od 53 i 23 godine, koje sumnjiči za kazneno djelo teške tjelesne ozljede u pokušaju.

U napadu je sudjelovao i 20-godišnjak koji je naknadno uhićen.