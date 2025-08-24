Premlaćivanje u Umagu: Vlasnik kafića i ozlijeđeni Slovenac ispričali svaki svoju stranu priče

KRŠ I LOM /

Novi incident i premlaćivanje na obali! Sinoć su u jednom umaškom kafiću ozlijeđeni slovenski državljani. U posjedu smo uznemirujuće snimke događaja nakon kojeg je intervenirala policija na poziv hitne pomoći. Utvrđeno je kako je u sukobu ozlijeđen 32-godišnji Slovenac, dok su još trojica njegovih sunarodnjaka zadobila ozljede, ali su odbili liječničku pomoć. Policija je utvrdila identitet dvojice napadača, jedan od njih je i vlasnik kluba koji za RTL tvrdi da su Slovence desetak puta upozoravali da ne divljaju po kafiću i ne uznemiravaju druge goste. Unatoč svemu, kaže nam, nije pozvao policiju. Više u prilogu...